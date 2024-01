Katarzyna Kotula: Aborcja to prawo, nie nakaz

Możemy zrobić wszystko na innym poziomie, aby lekarze mogli spokojnie wykonywać swój zawód zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, bez strachu przed prokuratorem. I to będziemy robić. Namacalne dowody mrożącego efektu wyroku TK z 2020 roku mieliśmy przecież w SMS-ach pani Izabeli z Pszczyny do mamy, która musiała otrzymać od lekarzy komunikat, że ze względu na ustawę nic nie mogą zrobić i czekają. Ja mówię jasno, jedyny kierunek to pełna liberalizacja do 12. tygodnia bez podawania przyczyny i koniec. Jednak musimy sobie wymyślić, jaką drogą do tego dojść, skoro dzisiaj nie jest to możliwe. To, że ja bym chciała, żeby było, nie oznacza, że się uda, choć będę robić wszystko, żeby wpłynąć na kolegów i nakłonić ich do zmiany zdania.