Mocny wpis Olejnik. Wrzuciła zdjęcie z Marią Kaczyńską

"Tak to prawda, zawsze łączyła i była niezwykle ciepłą, inteligentną i na poziomie kobietą"; "Bardzo ciepło wspominam pierwszą damę Marię Kaczyńską. Nie musiała mówić wiele, by dotarło to do Polaków i sprawiło, by myśleli nie tylko o sobie, ale także o innych. Bardzo brakuje dziś takich kobiet - inteligencja, rozwagą i wielkie serce" - przeczytamy pod postem Olejnik.