Znana także pod nazwą "solejki" i "harmonijki" - spódnica plisowana na dobre wpisała się do świata mody. Można nawet powiedzieć, że lewituje ponad trendami niezależnie od nastrojów dyrektorów kreatywnych. Spódnice plisowane to "spryciary", które koncertowo radzą sobie w najróżniejszych kombinacjach. Bazując na jednym modelu plisowanej spódnicy, stylizacji można stworzyć tyle, że wystarczy na miesiąc.

Trzeba przyznać, że spódnice plisowane mają w sobie wielki potencjał i aspiracje. Chociaż nie wyrzekają się korzeni retro, nowoczesny styl również nie jest im obcy. Plisy powróciły z impetem kilka dobrych lat temu, a my nie chcemy rozstawać się z nimi nawet na chwilę. Dlatego dzisiaj temat plisowanych spódnic przegadamy od A do Z. Oto "instrukcja obsługi" najmodniejszej spódnicy ostatnich lat, a właściwie - dekad.

Historia plisowanej spódnicy w pigułce

Historia plisowanej spódnicy sięga czasów, których pamięć nie sięga. Na początku plisowane ubrania zarezerwowane były wyłącznie dla wyższych sfer. Już w starożytnym Egipcie powstawały z lnu utrwalanego jajkiem. Był to nie tylko kosztowny, ale także czasochłonny zabieg. Podobnie w Grecji spódnice plisowane i suknie były upinane bezpośrednio na osobie za każdym razem na nowo.

Po okresie renesansu plisowane ubrania wyszły z mody, pozostawiając jedynie plisowane kołnierzyki. XX wiek to czas, w którym malarz i projektant Mariano Fortuny y Madrazo przywrócił ubrania plisowane za sprawą "delfickiej sukienki" wykonanej z delikatnego jedwabiu. W jego drobnych plisach chodziła między innymi tancerka Isadora Duncan. Niedługo po tym plisowana spódnica straciła na długości i wyszła na kort tenisowy wraz z Suzanne Lenglen.

Lata 20. to czas największego triumfu sukienek i spódnic plisowanych, który trwał aż do lat 50. Tak zwane "spódnice harmonijki" zaznaczyły swoją obecność także w latach 80., wchodząc w skład power dressingu i szkolnych mundurków. Od tamtej pory, aż do dzisiaj plisowane spódnice nie schodzą z podium najmodniejszych spódnic znajdując swoje miejsce niemal w każdej szafie – niezależnie od stylu i wieku.

Spódnica plisowana mini

Krótkie modele sięgające przed kolana nie bez powodu kojarzą się ze szkolnymi korytarzami. Spódnice plisowane mini to nieodłączny element szkolnych mundurków, które zaliczyły uroczyste inauguracje, apele i przedstawienia. Spódnice plisowane w kratkę pojawiły się także w kultowych filmach i serialach. W latach 90. rozkochały w sobie świat za sprawą Alicii Silverstone - głównej postaci filmu "Clueless". Tutaj spódnica plisowana mini w kratkę towarzyszyła marynarkom pokrytym bliźniaczym deseniem.

Kolejnym hitem z akcją rozgrywaną w szkolnych murach była "Plotkara", która odbiła się echem w świecie mody oraz szafach młodych dziewczyn. Spódnica plisowana mini pojawiła się u boku zakolanówek. Ten duet szybko podchwyciła moda uliczna wprowadzając spódnicę plisowaną mini do oryginalnych stylizacji - także tych sportowych.

A skoro o sporcie mowa, model mini z zakładkami ma też drugie oblicze. Spódnica plisowana sportowa o skróconej długości zaczynała swoją karierę na korcie tenisowym w połączeniu z koszulką polo, dzięki czemu doceniają ją także fanki wygodnej i użytkowej mody.

Spódnica plisowana midi

To propozycja, do której świat mody poczuł szczególną miętę. Spódnice plisowane midi to wspomnienie lat 20. i estetyki retro. To także długość, która doskonale odnajduje się we współczesności i eklektycznych stylizacjach łączących przeszłość z teraźniejszością.

Na tygodniach mody spódnice plisowane midi prezentują także różne i oryginalne połączenia, że śmiało zasługują na określenie wszechstronnych i plastycznych. W przeciwieństwie do długości mini, spódnice plisowane midi mają w sobie więcej elegancji, klasy i dojrzałości. To doskonała alternatywa dla dwudziestolatki, ale także absolutny must-have w szafie kobiet 60+.

Spódnica plisowana maxi

Ta opcja służy przede wszystkim wyższym sylwetkom. Spódnica plisowana maxi sięga niemalże ziemi. Ze względu na to świetnie sprawdzi się w wyjątkowych okolicznościach, a także w szafie kobiet ceniących sobie wieczorową elegancję. Taki model doskonale czuje się w roli spódnicy plisowanej na wesele, randkę, święta czy imprezę karnawałową.

Spódnica plisowana maxi w stylizacji wieczorowej aż prosi się o lekkie sandały - na cienkie paski i z otwartymi palcami, które dodadzą wizualnej lekkości. W sklepach można przebierać wśród spódnic plisowanych maxi z drobnymi zakładkami, które w porównaniu z szeroką "harmonijką", prezentują się subtelniej i łagodniej.

Spódnica plisowana – jaką bluzkę dobrać?

Ile głów, tyle pomysłów. Jednak najlepiej zajrzeć na wybiegi i modę uliczną, aby znaleźć inspirujące towarzystwo dla spódnicy plisowanej. Jaką bluzkę wybrać latem? Świetnie sprawdzi się satynowy top na cienkich ramiączkach, crop top lub t-shirt wpuszczony do środka plisowanej spódnicy.

Jaką bluzkę dobrać jesienią? Projektanci oraz trendsetterki lansują przeskalowane swetry i golfy, nie tylko "odcięte" na wysokości talii, ale także bardzo długie. W takim wydaniu spódnica plisowana ze swetrem opuszczonym na spódnicę wygląda nonszalancko i znacznie swobodniej. Zestawiane ze spódnicami plisowanymi bluzki można wymienić na koszule – przeskalowane i przewiązywane na supeł, ale też modele z bufkami i kokardą pod szyją na cześć estetyki retro.

Spódnica plisowana – jakie buty do niej pasują?

W świecie, w którym modne jest niemal wszystko - stylizując spódnicę plisowaną z butami mamy szerokie pole do popisu. Bazując na kwestii samego stylu, można śmiało konfrontować spódnice plisowane ze sneakersami i trampkami na zasadzie kontrastu oraz eklektyzmu. Warto także wykorzystać w ich stylizacji mokasyny wprowadzając element brytyjskiej klasyki lub poddać się francuskim szykom sięgając po baleriny lub uniwersalne czółenka na kwadratowym obcasie, szpilce lub "kaczuszce".

Można również podkreślić ich elegancką naturę skórzanymi kozakami i botkami. Tutaj jednak zaczynają się schody, ponieważ nieodpowiednia cholewka potrafi wyraźnie "gryźć się" z długością spódnicy plisowanej. Buty w towarzystwie spódnicy midi i maxi powinny posiadać wąską cholewkę. Kiedy sięgamy po tą szerszą i marszczoną - należy odsłonić fragment nogi tworząc wolną przestrzeń między spódnicą plisowaną, a butem. Drugą opcją jest łączenie spódnicy plisowanej z butami o wysokiej cholewce, której początek zaczyna się pod ubraniem, gdzie wzrok już nie sięga.

Spódnica plisowana – stylizacje eleganckie

W wyjątkowych okolicznościach "harmonijka" czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie. Włączając plisowane spódnice w stylizacje eleganckie nie trzeba się szczególnie natrudzić - ten fason sam w sobie jest pełen klasy, gracji i ponadczasowego szyku.

Jednak jego główną przedstawicielką na sobotni wieczór jest spódnica plisowana metaliczna. To niepodważalny hit dominujący w modzie niemalże od dekady, z którym zdążyłyśmy oswoić się, a nawet wykorzystać w roli spódnic plisowanych na co dzień. Tworząc z plisowaną spódnicą stylizacje eleganckie na sylwestra, studniówkę czy wesele – warto sięgnąć po spódnice plisowane srebrne, złote, a także w kolorach kamieni szlachetnych. Zakładki uwielbiają głębokie i wyraziste odcienie!

Należy jednak pamiętać, aby modele w szlachetnych barwach - w tym spódnice plisowane zielone - miały w sobie połysk, który pięknie prezentuje się po zachodzie słońca, kiedy kameralne światło skupia się na blasku świec. To świetna opcja spódnicy plisowanej na wesele, karnawał, święta lub imprezę, która w towarzystwie marynarki śmiało zastąpi sukienkę.

Spódnica plisowana – stylizacje na co dzień

Spódnica plisowana do pracy? A może na uczelnię, zakupy lub weekendowy "city break"? Spódnice plisowane na co dzień wykorzystasz dokładnie tak samo, jak ulubione jeansy. Można łączyć je z bawełnianym t-shirtem, koszulą, kardiganem, golfem, bomberką czy jeansową kataną, która dodaje nieco ulicznego luzu spódnicom plisowanym. Jak nosić zakładki, aby zapewnić sobie 100% wygody? It-girls promują miękkie i luźne bluzy, które na przekór sztywnym regułom, konfrontują nawet ze spódnicami plisowanymi z połyskiem.

Trzeba powiedzieć to głośno - granice między szafą dzienną, a wieczorową zacierają się. Dlatego mówiąc o modzie ulicznej, można pozwolić sobie na pełną swawolę tworząc ze spódnicami plisowanymi stylizacje oparte na swoich własnych zasadach.

Spódnica plisowana – trendy

Trendy najczęściej angażują plisowane spódnice w stylizacje utrzymane w duchu retro. Jednym z nurtów jest "granny chic", co w tłumaczeniu oznacza "babciny szyk". Okazuje się, że szafa babci to kopalnia inspiracji, w której prym wiodą spódnice plisowane. Jak nosić je na wzór modnej babci? Z kardiganem na guziki, kaszmirowym sweterkiem, koszulą zapiętą pod szyję, bluzką w kwiaty, fontaziem, bufkami, beretem, grubymi rajstopami oraz czółenkami na niskim obcasie.

Na wybiegach można zauważyć także spódnice plisowane ze swetrem za dużym o dwa rozmiary. Dzięki spódnicom plisowanym stylizacje oversize nabierają więcej kobiecości, a przy tym pozostają na luzie. Systematycznie pojawiają się także wariancje z kozakami z marszczoną cholewką, która chowa się pod spódnicą plisowaną midi i maxi. Bywa, że plisowane spódnice próbują swoich sił także w awangardzie i trendzie sportowym tworząc stylizacje "na cebulkę".

Spódnice plisowane - kolory

W zależności od koloru, plisowane spódnice prezentują nieco inny charakter. Subtelne romantyczki, które cenią sobie lekkie i dziewczęce odcienie, powinny sięgnąć po spódnice plisowane pastelowe. Pudrowy róż, orzeźwiająca mięta, niebiański błękit czy jagoda rozbielona śmietanką będą strzałem w dziesiątkę.

Z kolei tradycjonalistkom, zwolenniczkom klasyki, stylu lat 20. oraz ponadczasowych "perełek" w szafie – poleca się spódnice plisowane brązowe, czarne, szare i kremowe, które stanowią świetną inwestycję na długie lata.

A co przypadnie do gustu odważnym trendsetterkom oraz dziewczynom pragnącym wybić się z tłumu? Oczywiście spódnice plisowane srebrne, złote, różowe czy zielone. Mocny kolor, wzór i połysk to kwintesencja ekstrawagancji, która także lubi się z plisowaną spódnicą.

Spódnica plisowana – komu nie pasuje?

Chociaż plisowane spódnice sprawdzą się w każdym miejscu, o każdej porze dnia i roku, to warto poznać ich mocne i nieco słabsze strony. Plisy posiadają pionową formę, dzięki czemu służą wizualnemu wydłużeniu sylwetki. Z drugiej strony stylistki podkreślają, że szerokie zakładki optycznie zwiększają obwód bioder, dlatego należy być ostrożnym wpuszczając grubsze swetry do środka spódnic plisowanych. Midi to długość sięgająca maksymalnie połowy łydki, przez co stanowi znacznie bezpieczniejszy wariant od mini i maxi – ta ostatnia dedykowana przede wszystkim wysokim kobietom.

Odkąd "babciny szyk" przestał być reliktem przeszłości, a stał się łakomym kąskiem dla trendsetterek - plisowane spódnice odzyskały szacunek w świecie mody. Tej tendencji z pewnością sprzyja rosnący w siłę sportowy trend, który świetnie czuje się także w towarzystwie eleganckiej garderoby. Eklektyczne połączenia sprawiły, że moda zaczęła zacierać granice, a plisowane spódnice okazały się fantastycznym partnerem zarówno dla fanek klasyki, ekstrawagancji, jak i codziennej wygody.

