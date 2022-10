Dziewięć hitów na zimę. Gwiazdy już wyjęły je z szafy

Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy "czują" zimę i na tych, którzy po prostu marzną. Wygląda na to, że minusowa temperatura to idealny pretekst dla polskich gwiazd i influencerek, aby puścić hamulce i zabawić się cieplutką garderobą. Tak się składa, że wiele hitów sprzed roku pozostaje z nami na dłużej. A my - patrząc na kolorowe szaliki Jessiki Mercedes i pluszowe płaszcze Agnieszki Woźniak-Starak - już przebieramy nogami, aby Dziadek Mróz zaczął szczypać w nosy. Oto dziewięć powodów, dla których gwiazdy nie mają najmniejszej ochoty zapadać w zimowy sen.