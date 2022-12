Edyta Golec pozowała na ściance. Te botki zwracają uwagę

Edyta Golec zdecydowała się na czarną, dopasowaną sukienkę mini ozdobioną piórami . Do tego dobrała nietypową biżuterię. Postawiła na popularny w latach 90. czarny choker. Na palec włożyła pierścień z dużym kamieniem. Jednak największą uwagę przyciąga obuwie. Błyszczące botki , zwężane w okolicach kostek, mieniły się dzięki srebrnym świecidełkom. Ich cholewka zakończona była czarnym ściągaczem. Obok tych butów, które są obecnie niezwykle modne, bez wątpienia nie da się przejść obojętnie.

Uzupełnieniem stylizacji Edyty Golec był starannie wykonany makijaż. Oczy podkreśliła ciemnym eyelinerem oraz beżowym cieniem. Usta zaznaczyła matową pomadką w neutralnym kolorze. Jeśli chodzi o włosy, wybrała eleganckie upięcie, a niektórym kosmykom pozwoliła delikatnie wchodzić na twarz. Co najważniejsze, uśmiech nie schodził jej z twarzy, co jest świadectwem tego, że w wybranym przez siebie zestawie czuła się świetnie.

Botki z przylegającą do stopy i kostki cholewką są obecnie bardzo popularne. Choć na ulicach raczej nie zobaczymy kobiet w srebrnych i błyszczących modelach, czarne botki jak najbardziej są na topie. Można je stylizować zarówno z sukienkami mini, midi oraz maxi, jak i jeansami z prostą nogawką lub dzwonami. Wydłużają i wyszczuplają nogi, a ponadto (jeśli wybierzemy niski obcas) są bardzo wygodne – prawie jak skarpetki.

