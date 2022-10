Wydłużają nogi do nieba. Te buty na jesień i zimę to mistrzowie iluzji

Jak mawiała Coco Chanel – wysokimi utrzymuj swoją głowę, swoje wartości i swoje obcasy. Ale podwyższenie w postaci szpilki, kaczuszki czy słupka to niejedyna alternatywa, aby nogi wyglądały na nieco dłuższe. Buty na jesień i zimę 2022/2023 mają sporo do powiedzenia. Chociaż lawirują między alternatywną sceną muzyczną, placem Pigalle, dzikim zachodem, a tradycyjną minką w Kyoto – w kwestii wysmuklenia i wydłużenia nóg, grają do tej samej bramki.