Koszulki polo damskie, kiedyś zarezerwowane dla sportowców, dziś podbijają mainstreamowe trendy. Idealnie wpisują się w styl sportowej elegancji, są modne, a do tego pasują do różnych outfitów. Zainspiruj się naszymi propozycjami.

Codzienne stylizacje z koszulkami polo w roli głównej. Dwa modne zestawy

Koszulki polo damskie czują się w codziennych outfitach jak ryby w wodzie. Nic więc dziwnego, że kobiety chętnie łączą je ze sportowymi, casualowymi albo inspirowanymi dawnymi latami ubraniami. Jeśli chcesz wykorzystać modną polówkę damską w stylizacji na spacer, spotkanie z koleżankami i nie tylko, to możesz zainspirować się np. Agnieszką Woźniak-Starak, która postawiła na czarny model w duecie z różową czapką z daszkiem. Pasują do nich jeansy, spodnie cargo, długie spódnice, a latem też szorty.

Innym sposobem na ogranie koszulki polo damskiej w casualowym outficie jest postawienie na ponadczasowe połączenie kolorystyczne, czyli czerń i biel. Jasna góra i ciemny dół stworzą zestaw, który możesz nosić bez względu na obowiązujące trendy. Minimalistki mogą na tym poprzestać, podczas gdy prawdziwe fashionistki z pewnością chętnie podkręcą gotową stylizację. Jeśli jesteś jedną z nich, to świetnie sprawdzi się skórzana marynarka i bucket hat w neonowym kolorze.

Koszulki polo damskie z romantycznym twistem. Jak nosić je na randkę?

Co powiesz na randkową stylizację z koszulką polo damską w roli głównej? Jeśli brzmi to zachęcająco, to mamy dla ciebie zestaw, który same chętnie skompletujemy w trakcie najbliższego spotkania z drugą połówką. W romantycznym wydaniu najlepiej sprawdzi się duet polówki i spódnicy jeansowej, która regularnie powraca do damskich trendów jak bumerang. Na taką okazję polecamy ci dół o długości midi z efektownym rozcięciem, które może sięgać nawet aż do bioder.

Do jeansowej spódnicy dodaj damską koszulę polo w paski, np. w mocniejszym kolorze. Świetnie sprawdzi się zieleń, róż, a nawet ognista czerwień. Narzuć na ramiona trencz – w wersji klasycznej lub nowoczesnej, dodaj małą torebkę i wygodne buty. W zależności od pogody mogą być to botki na platformie, baleriny, a nawet trampki.

Koszulki polo w damskich stylizacjach do pracy? Jak najbardziej

Może się wydawać, że na codziennych, sportowych czy randkowych stylizacjach kończą się możliwości koszulek polo damskich. Nic bardziej mylnego! Tego typu modele idealnie odnajdą się w outfitach do pracy. Wystarczy, że wybierzesz właściwy model i połączysz go z odpowiednimi dodatkami.

Jeśli chcesz stworzyć stylizację do pracy z koszulką polo damską, to polecamy ci zainwestowanie w model sweterkowy, np. z wełny albo bawełny. Warkoczowe sploty i miękki materiał stworzą duet, który dobrze wpisze się w firmowy dress code. Obowiązkowym dodatkiem do dzianinowej polówki jest garnitur damski. Możesz pójść w klasykę, stawiając na total look – szary, beżowy, biały albo czarny. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie koszulki polo jako kolorowego, ale nadal eleganckiego akcentu. Całość wystarczy dopełnić czółenkami, szpilkami albo loafersami i jesteś gotowa do wyjścia do pracy.

