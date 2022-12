Pierwsze damy i ich styl. Jolanta Kwaśniewska i Agata Duda inspirują

Często zdarza się, że szykując się na ważne wyjścia, rodzinne spotkania lub imprezy nie wiemy, co wybrać ze swoich szaf, by czuć się i wyglądać pięknie. Z pomocą przychodzą tutaj stylizacje pierwszych dam, które zachwycają prostotą i klasą.

W jej stylizacjach nie mogło też zabraknąć beżowych szpilek, które pasują w zasadzie do wszystkiego i pięknie podkreślają nogi. Inspirując się stylem Jolanty Kwaśniewskiej, zawsze wyglądać będziesz pięknie, modnie i odpowiednio do okazji.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!