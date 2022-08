Stylizacje na jesień do pracy, na co dzień i nie tylko. W tych outfitach pokochasz chłodny sezon!

Tworzenie jesiennych stylizacji może być prawdziwym popisem modowej kreatywności! Ciepłe ubrania z pięknych tkanin, w najmodniejszych kolorach sezonu i zachwycające mnogością faktur pozwalają puścić wodze wyobraźni. Jak tworzyć stylizacje na jesień do pracy i nie tylko? Zajrzyj do naszego inspirującego przewodnika.

Jak tworzyć modne i wygodne stylizacje damskie na jesień? Poznaj nasze sprawdzone triki

Jesień to bez wątpienia jedna z najbardziej ekscytujących pór roku. Robi się coraz chłodniej, trendy radykalnie się zmieniają, a wyzwaniem fashionistek staje się nie tylko wplecenie do outfitów modnych elementów, ale przede wszystkim zapewnienie sobie komfortu. Na szczęście stylizacje na jesień zawsze dają nieograniczone możliwości eksperymentowania i wyrażania swojej osobowości. Barwy, faktury, rozmaite grubości materiałów, najróżniejsze akcesoria – to tylko kilka z wielu aspektów, które można wziąć pod uwagę, tworząc jesienne zestawy do pracy, na co dzień czy na randkę.

Gdybyśmy mieli więc odpowiedzieć na pytanie o to, co jest najważniejsze w przypadku tworzenia damskich stylizacji na jesień, wskazalibyśmy właśnie równowagę między trendami a funkcjonalnością. Co jeszcze jest istotne?

Zainwestuj w dobrej jakości okrycie wierzchnie – płaszcz czy kurtkę. Dzięki niemu nawet proste stylizacje na jesień nabiorą klasy. Masz wrażenie, że twoje ciepłe i praktyczne outfity są mało ciekawe czy kobiece? Pamiętaj, że do twojej dyspozycji pozostają akcesoria. Markowa torebka czy botki na obcasie zawsze dodadzą ci kilka punktów do stylu.

Stylizacja na jesień do pracy? Zobacz, jak stworzyć praktyczny, ale elegancki look

Źródło zdjęć: © Adobe Stock Pomysł na jesienną stylizację do pracy

Jeśli chodzi o stylizacje damskie na jesień do pracy, masz w czym wybierać. Ten sezon to rokrocznie powrót do ciepłych materiałów, które genialnie odnajdują się w biurowych outfitach. Przykład? Tweed, kaszmir, sztruks czy skóra naturalna. Klasyczne zestawienia w rodzaju marynarka, spodnie i bluzka koszulowa można dowolnie modyfikować w zależności od sezonowych trendów (np. zestawiając żakiet oversize z ciemnymi jeansami bootcut albo łącząc długą koszulę, krótką marynarkę i dopasowane spodnie slim).

Inny znakomity pomysł na biurową stylizację na jesień to duet: golf i ołówkowa spódnica. Tu do wyboru masz między innymi gruby sweter z warkoczowym splotem i skórzaną mini albo cienki dzianinowy golf i wełnianą spódniczkę w kratę. Warto przekonać się też do modnych kompletów takich, jak chociażby garnitur damski czy garsonka ze spódnicą, która znów wraca do łask.

Jesienna stylizacja na co dzień – ciepłe outfity w duchu casual

Źródło zdjęć: © Adobe Stock Stylizacja na jesień z modym płaszczem

Stylizacje damskie na jesień to nie tylko eleganckie propozycje do biura, ale też casualowe outfity na spacery po parku, wyjścia na kawę czy zakupy. W ich przypadku istotne będą praktyczne aspekty: wygoda i maksymalna ochrona przed wiatrem czy deszczem. Punktem wyjścia niech będzie dla ciebie wybór odpowiedniego okrycia wierzchniego, np. sportowej parki, stylowego trencza czy klasycznego wełnianego płaszcza do kolan. Każdy z tych wariantów możesz włożyć zarówno na sukienkę boho, jak i zestaw z bluzą oversize i jeansami.

W codziennych stylizacjach na jesień możesz też wykorzystać spódnice, na przykład niezwykle pożądane od jakiegoś czasu modele dzianinowe czy plisowane, które świetnie wyglądają w duecie z kowbojkami. Staraj się, żeby każdy detal stroju, w tym rajstopy czy czapka, utrzymane były w tym samym kluczu kolorystycznym, na przykład inspirowanym tonacją jesiennej przyrody.

Stylizacje damskie na jesień, w których zadasz szyku podczas wielkich wyjść

Jesień obfituje w wiele okazji, które sprzyjają tworzeniu efektownych looków. Potrzebujesz stworzyć piękną stylizację na jesienne wesele? A może szukasz idealnego pomysłu na strój andrzejkowy? W każdym z tych przypadków możesz stawiać na klasykę, począwszy od świetnie skrojonej małej czarnej po set z bluzką i spódnicą w roli głównej, ale też testować najnowsze trendy, na przykład marszczoną sukienkę z dekoltem karo w kolorze fuksjowego różu.

W przypadku jesiennych stylizacji damskich na wielkie wyjścia możesz też pokusić się o wybór eleganckiego kombinezonu, np. z weluru, materiału, który pięknie wpisuje się w jesienne trendy. Chociaż jesienią mocne barwy też będą wyglądać świetnie, warto mieć na względzie odcienie kamieni szlachetnych: bordo, granat, szmaragd, ametyst.

Jakie dodatki do jesiennej stylizacji? Postaw na te ponadczasowe akcesoria

Źródło zdjęć: © Adobe Stock Dodatki do jesiennej stylizacji

Żadna damska stylizacja na jesień nie byłaby kompletna bez odpowiednio dobranych dodatków. Są kluczowe z wielu względów: pełnią funkcję praktyczną, dookreślają charakter stroju, ale też dodają mu fantazji i modowego sznytu. Warto zaopatrzyć się przed sezonem nie tylko w zgodne z trendami buty czy torebki, ale też w modne nakrycia głowy (np. czapki beanie czy berety), szale i apaszki, a nawet rękawiczki, które też potrafią wywołać efekt "wow". Niezastąpiona w jesiennych stylizacjach będzie też biżuteria, tak samo przydatna w zestawieniu z jedwabną bluzką do pracy, co ciepłym swetrem na spacer.

Jak widzisz, damskie stylizacje na jesień mogą być nie tylko praktyczne i ciepłe, ale też szalenie stylowe! Jeśli chcesz wyglądać świetnie w pracy czy na spotkaniu z przyjaciółmi, zastosuj nasze modowe wskazówki, a będziesz wyglądać jak milion dolarów, jednocześnie gwarantując sobie absolutny komfort.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Najmodniejsze trendy sezonu w twojej szafie. Zapraszamy na panel Domodi

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.