Sukienki do pracy — jak się ubrać zgodnie z dress code?

Rodzaje sukienek do pracy

Wybierając sukienkę do pracy, z pewnością łatwo natknąć się na wiele różnorodnych ofert. Ciekawe fasony oraz kroje pozwalają wyróżnić kilka rodzajów sukienek do pracy. Najbardziej klasyczne to eleganckie sukienki do pracy. To modele stworzone z myślą o bardziej formalnym dress codzie. Będą pasować w szczególności do pracy biurowej i wszędzie tam, gdzie liczy się odpowiednia prezencja (np. podczas spotkań biznesowych). Innym rodzajem sukienek do pracy są sukienki w stylu półformalnym (półoficjalnym). Zazwyczaj są one nieco swobodniejsze pod względem kroju. Mogą mieć np. rozkloszowany dół sukienki czy inne zapięcie niż zamek.