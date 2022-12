To nie był dobry pomysł. Agnieszka Kaczorowska odświętnie, ale w chaosie

Każdy z elementów stylizacji Agnieszki Kaczorowskiej z osobna wydaje się ciekawy. Bluzka nawiązująca do epokowych tendencji ma w sobie wielki potencjał. Spódnica wspominająca lata 70. i będąca wariacją miniówki Mary Quant – zapewnia wiele możliwości. Tak samo jak buty, których fason i ziemisty kolor świetnie odnalazłby się na wybiegu Isabel Marant. Ale w połączeniu, stylizacja Agnieszki Kaczorowskiej wydaje się niedopracowana , byle jaka, stworzona z przypadku.

Eklektyczna stylizacja to nie chaotyczny miszmasz, w którym prześcigają się trendy wyrwane z różnych światów. To znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy czymś na pierwszy rzut oka zupełnie różnorodnym . Agnieszka Kaczorowska wyrwała trendy z różnych nurtów, ale po drodze coś poszło nie tak.

Ten fason bluzki zdecydowanie "nie współpracuje" z biodrówkami, a w tym przypadku ze spódnicą luźno trzymającą się bioder. Przez to góra wydaje się zbyt luźna, za duża, niedbała . A prezentowałaby się diametralnie inaczej, wpuszczona w spodnie już na wysokości talii.

Odwróćmy sytuację. Gdyby ze stylizacji wyrzucić bluzkę, zamieniając ją na golf typu second skin – spódnica dałaby się poznać z lepszej strony. Dopełniając look kozakami o węższej cholewce, takimi jak muszkieterki za kolano – kompozycja wspaniale oddawałby charakter lat 60. i pełną wdzięku estetykę słynnej Twiggy .

Co z butami Agnieszki Kaczorowskiej? Same w sobie są neutralne i plastyczne. Ponadto szersza cholewka i zamszowe wykończenie mają w sobie coś z westernu i nonszalancji. Gdyby tylko zamienić spódnicę na jasnoniebieskie jeansy z wyższym stanem – spodnie byłyby idealnym łącznikiem pomiędzy elegancką górą, a kowbojskim dołem .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!