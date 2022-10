Zaskakujące słowa Agnieszki Kaczorowskiej o córkach. "Zaczynają zarabiać na swoją przyszłość"

Córki Agnieszki Kaczorowskiej już na siebie zarabiają

Choć większość osób podejmuje swoją pierwszą pracę zazwyczaj w wieku 16 lat, córki Agnieszki Kaczorowskiej, mimo zaledwie kilku lat (a nawet i nie), już rozpoczęły pracę na własne konto. Kaczorowska zdradziła to w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!", gdzie prowadzący nawiązał do jej wczesnej kariery. Kiedy powiedział, że aktorka "może wysłać" pierwszą córkę Emilkę do pracy za dwa lata, Kaczorowska go nieco zaskoczyła.