Wybieramy płaszcz wiosenny. Pięć stylowych modeli, które posłużą przez lata

Są fasony, które regularnie wracają do mody w wielkim stylu. Poza kultową skórzaną kurtką ramoneską, która zawsze będzie dobrym wyborem, wśród najmodniejszych propozycji pojawiają się wiosenne płaszcze. Jakie będziemy nosić w tym roku, za rok i za kilka lat? Wybrałyśmy najbardziej ponadczasowe, kobiece modele.

Mimo wieloletniej historii trencz ani na chwilę nie wychodzi z mody. Od czasu, gdy nosiła go Audrey Hepburn w "Śniadaniu u Tiffany’ego" jedynie zyskał na popularności. Projektanci co sezon serwują nam jego nowe, coraz bardziej wymyślne wersje. Tylko w ostatnich latach widzieliśmy trencze ze wstawkami ze skóry czy jeansu. Hitem jest też niezmiennie klasyczny beżowy płaszcz wiosenny oversize.

W czym tkwi jego fenomen? Krój trencza pasuje do każdego typu kobiecej figury i zawsze dodaje klasy. Bez względu na to, czy połączymy go z koszulą, z jeansami, z małą czarną sukienką, czy z wygodnym dresem, ten fason wygląda po prostu szalenie elegancko. Najlepszym dowodem są stylizacje gwiazd. Trencze w swoich szafach mają między innymi Magda Mołek czy Katarzyna Cichopek.