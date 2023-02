Magda Mołek poczuła wiosnę? Kolor jej płaszcza dodaje energii

Jednak Magda Mołek nie opublikowała tego zdjęcia, by pochwalić się stylizacją, lecz podzielić pewnymi przemyśleniami, które zawarła w opisie postu. "Popełniaj błędy. Mam ich na swoim koncie mnóstwo. Nazywałam je jeszcze niedawno lekcjami. A dziś myślę, że to było życie. Że to prawdziwe, mocne, budzące doświadczenia, których tak się bałam, a które, jeśli już się działy, dawały mi niewyobrażalną siłę" – napisała Mołek.