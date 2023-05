Krótki żakiet to twój nowy must have. Udowadniamy, że możesz nosić go bez względu na trendy

Krótki żakiet to twój nowy must have. Udowadniamy, że możesz nosić go bez względu na trendy

Krótki żakiet w damskiej szafie – dlaczego powinnaś go mieć?

Bez względu na to, czy na co dzień wybierasz elegancję, czy stawiasz na nią tylko od święta – w twojej szafie powinien znaleźć się przynajmniej jeden żakiet damski, który będziesz mogła łączyć z wizytowymi i biznesowymi stylizacjami. Jeśli nie przepadasz za klasycznymi marynarkami, to krótki żakiet damski jest rewelacyjną alternatywą.

Jego zaletą jest przede wszystkim uniwersalność. Krótki żakiet damski pasuje do sukienki, spodni, a nawet spódnicy, np. w formie powracającej do trendów garsonki. Wygląda dobrze na każdej sylwetce, w tym również tej plus size, a do tego jest dostępny w różnorodnych odsłonach. W sklepach znajdziesz krótki żakiet damski z tweedu, pudełkowy, ozdobiony modnymi wzorami albo w klasycznej, stonowanej wersji. Polskie gwiazdy na czele z Joanną Opozdą go pokochały.

Jaki krótki żakiet damski wybrać? Te propozycje posłużą ci przez wiele sezonów

Krótki żakiet damski co roku zachwyca coraz nowszymi, zgodnymi z aktualnymi trendami odsłonami. Jak spośród wielu propozycji wybrać model, który będziesz mogła nosić przez wiele sezonów? Najlepszym wyborem jest postawienie na prostotę, która sprawdzi się doskonale nie tylko w szafie minimalistki. To, oczywiście, krótki czarny żakiet damski, który możesz łączyć z dowolnymi kolorami i wzorami. Możesz postawić na jednolitą klasykę albo zafundować sobie model w prążki czy kratkę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Joanna Opozda żałuje ślubu z Antkiem Królikowskim. "Zawiodłam się na miłości"

Równie uniwersalny i ponadczasowy jest krótki żakiet beżowy, który podpatrzyliśmy m.in. u Małgorzaty Sochy. Aktorka wybrała kultowy już fason pudełkowy. To kolejna bezproblemowa w stylizacji propozycja, którą możesz bez obaw nosić w każdym sezonie. Najważniejsze, aby wybrać model z dobrego jakościowo materiału. W wersji premium jest to wełna, a w budżetowej – bawełna i wiskoza. Jeśli planujesz nosić krótki żakiet damski do letniej sukienki, to warto rozważyć zakup modelu wykonanego z lnu.

Czarny, beżowy czy biały krótki żakiet damski jest dla ciebie zbyt prosty? W takim razie śmiało zaszalej z kolorem albo wzorem. Najlepiej sprawdzą się te, które wracają do trendów jak bumerang. Co powiesz na krótki żakiet damski w kwiaty, w kolorze ognistej czerwieni albo ulubionym odcieniu pastelowym?

Krótki żakiet damski do sukienki i spodni, czyli jak go ograć w stylizacjach?

Przekonaliśmy cię, że warto mieć w szafie krótki żakiet damski? W takim razie czas sprawdzić, jak go stylizować, aby zawsze wyglądać dobrze. Jednym z najlepszych pomysłów jest noszenie go w duecie z sukienką. Możesz łączyć go z dopasowaną kreacją w tym samym odcieniu, np. ołówkową czy slip dress lub zestawiać z modelem rozkloszowanym. Najważniejsze, aby krótki żakiet kończył się tam, gdzie rozszerza się dół sukienki.

Jeśli wolisz stylizacje z krótkim żakietem damskim i spodniami, to warto stworzyć look inspirowany trendem power dressing. W tej kategorii wygrywa garnitur, czyli połączenie krótkiej góry z dopasowanym do niej dołem – spodniami w kant. Świetną inspiracją jest np. Małgorzata Rozenek-Majdan, która postawiła na krótki elegancki żakiet w paski. Lekko oversize'owy krój w połączeniu z szerszymi spodniami to najlepszy wybór do pracy i na imprezę.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.