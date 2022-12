Sukienki sylwestrowe 2022. Trendy i modele, które nie wychodzą z mody

Na swoje "5 minut" czekają 365 dni. Sukienki sylwestrowe trzymają się z dala od przeciętności, dzięki czemu pozwalają w wielkim stylu celebrować zmianę ostatniej cyferki roku kalendarzowego. A jeśli wierzyć powiedzeniu "jaki sylwester, taki cały rok" - warto dopasować kreację nie tylko do okoliczności i trendów, ale przede wszystkim do siebie.

Sukienki sylwestrowe lawirują między skrajnie różnymi światami. Najpierw szaleją w dekadzie disco, gdzie konkurują o uwagę z dyskotekową kulą. Później łapią oddech w tajemniczym ogrodzie i szukają inspiracji u damy dworu. Następnie sylwestrowe sukienki udają się do lat 50-tych, otwierając drzwi do szafy Holly Golightly. Później przeskakują o dekadę wyżej i eksperymentują z mocnym kolorem. Na koniec wyruszają ku nowoczesnej asymetrii, która fenomenalnie gra złudzeniem optycznym. Jedne z sukienek sylwestrowych wychodzą na kameralne przyjęcie, drugie na szaloną imprezę, a jeszcze inne na wystawny bal. Ale wszystkie skupiają na sobie spojrzenia.

Sukienki sylwestrowe błyszczące

Co powiesz na sukienkę sylwestrową przypominającą fakturą płytę winylową? Albo model, który na pierwszy rzut oka powstał z folii aluminiowej? A może sylwestrową sukienkę złożoną z małych lusterek, które odbijając światło, tworzą zachwycający spektakl? Połysk, bez względu na to jaką formę przyjmie, jest stałym bywalcem noworocznej imprezy. Co więcej, błyszczące sukienki sylwestrowe coraz częściej wykorzystywane są także w swobodniejszych okolicznościach.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Klaudia Halejcio w srebrnej sukience z bufkami

Romantyczne sukienki sylwestrowe

Wśród romantycznych kreacji dominują sukienki sylwestrowe koronkowe i pokryte falbanami. Dużym zainteresowaniem cieszą się także sylwestrowe sukienki transparentne i wykonane z materiałów lekkich jak mgiełka. Ten zmysłowy design uwielbia obecność przykurzonych odcieni vintage, a także cielistości, które docenią subtelne miłośniczki literatury pięknej.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Katarzyna Zawadzka w stylizacji New Romantic

Czuć tutaj renesansowe podteksty, a każdy detal ozdabia misterny haft. Romantyczne sukienki sylwestrowe to jednak nie tylko wiktoriańskie kołnierze, kokardy i bufki. Flora przestała być domeną wiosny i lata. Dlatego kwiaty bez żadnych kompleksów wychodzą z sylwestrową sukienką na parkiet. Ponadto haftowane, jak również żakardowe i przeszywane złotą nicią, świetnie prezentują się po zmroku.

Sylwestrowe sukienki bieliźniane

Piżamowy i bieliźniany trend tak skutecznie trafił w gusta kobiet, że niezależnie od trendów - halki mają status całoroczny. Dlatego w sylwestrowej sukience z satyny i jedwabiu możemy w doskonałym stylu powitać nowy rok. Jednak bieliźniane sukienki to nie tylko slip dresses, które nawiązują do hollywoodzkich lat 20. oraz grunge’owych 90. To także zabudowane modele z bufkami, stójką, długim rękawem oraz printem. Nie mówiąc już o jedwabistych sukienkach sylwestrowych z głębokim dekoltem.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Kasia Sawczuk w żółtej slip dress

Kolorowa sukienka sylwestrowa

Zabawa kolorem daje mnóstwo możliwości. Można zestawiać ze sobą klasyczne barwy, postawić na jeden mocny odcień, ale można też wyjść poza granice schematów i skonfrontować ze sobą dwie, a nawet trzy dominujące barwy. Wybiegi i ulice podbiły już kreacje łączące róż z pomarańczą i czerwienią, szmaragdową zieleń z niebieskim kobaltem, a żółty z fioletem. Czas, aby eksplozję barw w postaci sylwestrowej sukienki przenieść na parkiet.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Natalia Klimas w soczyście różowej kreacji

Sukienki sylwestrowe asymetryczne

Nowoczesna sukienka sylwestrowa wyróżnia się minimalistyczną formą oraz asymetrią. Surowy design ściera się z seksapilem, wnosząc powiew świeżości na noworoczną imprezę. Asymetria przybiera postać jednego ramiączka czy rękawa, jak u Edyty Herbuś, ale także niestandardowo obsadzonych zamków, rozporków, abstrakcyjnie wyciętych dekoltów czy pęknięć w okolicach talii. W końcu sylwestrowa sukienka to nie tylko blichtr i przepych, ale także zmysłowość ukryta między wierszami. Ponadto asymetryczny model doskonale sprawdzi się w roli sukienki sylwestrowej plus size.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Edyta Herbuś w asymetrycznej sukience

Sukienki sylwestrowe 2022

Modne sukienki sylwestrowe 2022 obrastają w piórka. Wyglądają dumnie, efektownie i gwiazdorsko. Sukienki z piórami mają w sobie wytworność hollywoodzkiej diwy, ale również dynamikę i lekkość.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Karolina Pisarek w sukience pokrytej piórami

Jednak główną gwiazdą wśród sukienek sylwestrowych 2022 będą srebrne kreacje. Kosmiczny kolor w trendach wyprzedził nawet złoto. Jest efektowny, hipnotyzujący, a ponadto odpowiedni dla minimalistycznych, jak i bogatszych form. Koniecznie w total looku!

Po jego piętach depczą mocne kolory. Róż w odcieniu magenta, rubinowa czerwień czy kobalt – z pewnością nie prześpią sylwestrowej nocy.

W modzie znalazło się też miejsce dla sylwestrowej sukienki w stylu lat 50. Odświeżone fasony New Look Diora oraz sukienki znane ze "Śniadania u Tiffany'ego" to połączenie klasy i kobiecości. Fason syreny, długość midi, spódnica z koła, baskinka, wieczorowe rękawice, dekolt w serce... To elementy, które niegdyś zdobyły tytuł ulubieńców samej Brigitte Bardot, Grace Kelly i Audrey Hepburn. Jednego można być pewnym - stary rok pożegnany w tak wyjątkowym stylu, jest doskonałą zapowiedzą kolejnego.

