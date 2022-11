Edyta Herbuś z babcią na ściance. To ona skradła show

Na tle żółto-złotej stylizacji wyróżniają się czerwone paznokcie, które grają do tej samej bramki, co garnitur. Mają w sobie żywioł ognia. Jasny, pomidorowy i ciepły odcień czerwieni stworzył ciekawy kontrast. Chociaż niewielki pod względem rozmiaru, to oko szybko wyłapuje czerwone "kleksy" na żółtym tle.