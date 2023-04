Wysokie trampki to wygoda w stylowym wydaniu. Jakie wybrać i jak nosić sportowe modele?

Nie bez znaczenia jest również komfort noszenia, który z pewnością docenią dziewczyny spędzające każdy dzień w biegu. Odpowiednio dobrany model i rozmiar sprawią, że w nowych butach zapomnisz o bolesnych obtarciach. A to wszystko w połączeniu z różnorodnymi trampkami damskimi – czarne, białe czy kolorowe wysokie modele sprawiają, że z łatwością dopasujesz je do swoich stylizacji.

Jeśli przekonaliśmy cię, że warto mieć w szafie modne trampki wysokie, to czas sprawdzić, jakie modele powinnaś mieć na oku w trakcie zakupów. Ponadczasowym hitem, który możesz nosić bez względu na trendy, są klasyki z oferty Converse i ich budżetowe odpowiedniki dostępne w sieciówkach. Mowa przede wszystkim o trampkach białych i czarnych . Wysokie modele w tych kolorach nigdy nie wychodzą z mody.

Oryginalnym wyborem są też wysokie trampki damskie na platformie . Masywne podwyższenie podbija nie tylko stylizacje gwiazd. W czym tkwi sekret jego popularności? W maksymalnej wygodzie na każdym kroku połączonej ze stabilnością i kilkoma dodatkowymi centymetrami, które sprawiają, że nogi wyglądają fenomenalnie. Do wyboru masz zarówno modele utrzymane w stonowanych kolorach – białe i czarne trampki damskie wysokie, jak i kolorowe buty, które podkręcą każdą stylizację.

Masz w szafie wysokie trampki i nie wiesz, jak je nosić? Doskonałym pomysłem jest zainspirowanie się stylizacjami gwiazd, które chętnie wykorzystują w swoich lookach modne i wygodne buty. Jedną z nich jest Katarzyna Cichopek , która postawiła na różowy total look przełamany oryginalnymi trampkami wysokimi .

Kolorowe obuwie w tonacji pastelowej brzoskwini idealnie wpisuje się w coroczne trendy wiosenno-letnie. Możesz wykorzystać je zarówno w stylizacji podobnej do zestawu Cichopek, jak i w roli dodatku do jeansowych szortów i topu na ramiączkach.

