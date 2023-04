Podzieliła się nowym zdjęciem. Strój Cichopek to hit na lato

Wspólne przed kamerą i w prywatnych podróżach

Cichopek i Kurzajewski — oprócz "PnŚ" — chętnie pozują razem do zdjęć na eventach oraz stawiają na wspólne wakacje. Na Instagramie chwalą się wyjazdami m.in. do Włoch czy Jordanii. Niedawno jednak aktorka wybrała się do Dubaju bez chłopaka. 40-latka postanowiła wybrać się w podróż z córką, z którą spędziła kilka wspaniałych dni, poznając kulturę i przyrodę dalekiego kraju.