Modne kolarki damskie w stylizacjach na lato - jak nosić kultowe biker shorts? Sprawdź sama!

Kolarki i sportowy stanik Wydawać by się mogło, że ten zestaw może być noszony wyłącznie na siłownię lub do ćwiczeń na dworze. Nic mylnego! Takie gwiazdy jak Kim Kardashian, Hailey Bieber czy Gigi Hadid wybierają komplet składający się z kolarek i topu, do którego zakładają dłuższy elegancki płaszcz bądź parkę, dzięki czemu całość prezentuje się casualowo w klimacie modnego athleisure.