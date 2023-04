Modne obuwie na nadchodzące ciepłe dni. Sprawdź najciekawsze propozycje od BIZUU

Eleganckie i ponadczasowe mokasyny na grubej podeszwie

MUST HAVE każdej garderoby damskiej, który łączy nowoczesny design z wygodą, to mokasyny na grubej podeszwie. Są eleganckie i ponadczasowe, a do tego od kilku sezonów można zobaczyć je w zestawieniu ze skarpetkami – gładkimi, które dodają stylizacji klasyczny, elegancki charakter albo w print, dzięki czemu look zyskuje zupełnie inny wymiar.