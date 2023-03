Mokasyny z sieciówki są bliźniaczo podobne do tych Gucci. Kosztują niewiele

Mokasyny Gucci to jedne z najsłynniejszych, najbardziej charakterystycznych i najczęściej podrabianych butów na świecie. Wystarczy jeden rzut oka na nie i od razu wiadomo, że to Gucci. Niewiele jest projektów, które aż tak bardzo wdarły się do świadomości ludzi na całym świecie. Właściwie poza wspomnianymi mokasynami włoskiego domu mody na myśl przychodzi nam jeszcze tylko torebka Channel 2.55. Nic więc dziwnego, że buty Gucci doczekały się swojego miejsca w stałej wystawie prezentowanej w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, której są częścią od 1985 roku. W końcu nieprzerwanie od 70 lat są obiektem pożądania kobiet i mężczyzn na całym świecie!

Autorem tego kultowego projektu jest Aldo Gucci. Początkowo był on kierowany wyłącznie do mężczyzn. Mokasyny wyróżnia delikatnie zwężany nosek, przeszycie, niewysoki obcas, ale przede wszystkim sprzączka z motywem wędzidła. Ten koński element to nawiązanie do ojca Aldo, założyciela domu mody, Guccio Gucciego, który zaczynał od ręcznej produkcji skórzanych siodeł. Z czasem wraz ze swoimi synami rozwinął firmę i otworzył sklepy, sprzedając luksusowe towary skórzane, jedwabne i dzianinowe, a wśród ich klientów przeważała arystokracja związana z jeździectwem. Na tamte czasy mokasyny były jednak wyjątkowe z innego powodu. Kiedy mężczyźni ubierali się formalnie i bardzo tradycyjnie, Aldo zaproponował im miękkie, lekkie i giętkie buty. Jego projekt był wyrazem luźnego, spokojnego i sportowego podejścia do życia. Być może także dlatego odniosły tak duży sukces.

Od lat projekt Gucci należy do najczęściej podrabianych na świecie. Jednak nie tylko paserzy wzięli go na warsztat, także sklepy obuwnicze się nim inspirują, włączając do swojej oferty modele łudząco podobne. Nie ma sezonu, żeby wśród propozycji dużych marek obuwniczych (i odzieżowych) nie znalazły się buty, które fasonem, przeszyciem, wyglądem sprzączki czy obcasa nie nawiązywałyby do projektu Aldo. Tak łudząco podobną propozycję znalazłyśmy w nowej kolekcji Reserved. Mokasyny polskiej sieciówki uszyte są ze skóry, mają sprzączkę niemal identyczną, jak ta używana przez Gucci, a kosztują 160 zł (dla porównania za oryginał trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł…).