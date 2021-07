Monika Goździalska pokazała zdjęcie w bieliźnie. Towarzyszył mu ważny przekaz

- Uważam, że życie to nie jest reklamowanie kolorowych ubranek dla dziecka i to nie są tylko słodkie uśmiechy, tylko to jest normalne życie, w którym masz np. biegunkę, boli cię brzuch, masz okres, PMS i wyglądasz raz tak, raz tak. Ja też np. mam czasem pryszcze, różne rzeczy się ze mną dzieją, tak jak z każdym człowiekiem i nie zawsze wyglądam pięknie.