Dlaczego wpis Agnieszki Kaczorowskiej jest wyjątkowo szkodliwy? "Piękno jest wyłącznie subiektywne" [Opinia]

Świat bez chorób i zmartwień

Jak, czytając takie słowa, poczuć ma się kobieta, która po latach wewnętrznej walki tej wiosny postanowiła po raz pierwszy odsłonić pełne blizn przedramiona? Albo nastolatka z trądzikiem, nazywana w szkole muchomorem? Co powiedzieć Agnieszce Kaczorowskiej ma pani Karolina chorująca na depresję, która od wielu dni nie ma siły, by wstać z łóżka lub pani Barbara cierpiąca na endometriozę i przez co najmniej siedem dni w miesiącu walcząca o kilka kroków bez bólu? Co zrobić mają kobiety po mastektomii, chemioterapii, z atopowym zapaleniem skóry lub kilkusetzłotowym miesięcznym budżetem? Przecież, zdaniem tancerki, wszystkie "taplają się w błotku", a sposobem na opuszczenie chlewika jest po prostu "wzięcie się w garść".