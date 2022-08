Monika Olejnik pokazała zdjęcia z Watykanu. Jej strój może budzić spore zdziwienie

Monika Olejnik biega po Watykanie

Monika Olejnik na swoim instagramowym profilu, który obserwuje prawie 165 tys. osób, dzieli się swoim zamiłowaniem do sportu, co jak widać, jest obecnie dla niej jednym z najważniejszych aspektów w życiu. Dziennikarka często publikuje zdjęcia ze swoich tras biegowych. Ostatnio jedną z nich wyznaczyła w Rzymie i podczas porannego treningu dobiegła niemal pod same okna papieskie. Na fotografiach widać Olejnik, która ubrana w neonowy, sportowy strój (różową koszulkę i żółte spodenki) ćwiczy na tle Bazyliki św. Piotra. Trzeba przyznać, że to bardzo niecodzienny widok.