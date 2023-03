Montaż tego mebla z Ikei stresuje najbardziej. Zrobili eksperyment

Samodzielne składanie mebli niektórych może przyprawić o zawrót głowy. Oczywiście możemy skorzystać z płatnego montażu oferowanego przez sklep lub zwrócić się o pomoc do znajomych. Zawsze dostajemy też instrukcję, która prowadzi nas przez cały proces. Część osób decyduje się na to, żeby polegać wyłącznie na niej i samemu zabrać się za skręcanie mebli. Okazuje się, że może to przyprawić nas o spory stres.