Mówi o sobie "jesieniara". Kasia Cichopek ukryta w szarościach

Asymetryczny golf z oryginalnym wycięciem

Kasia Cichopek wsparła płaszcz w jodełkę szarym golfem w prążki. Model przylegający do ciała - określany mianem "second skin" - nie należy jednak do "basiców". Prezentowany golf z oryginalnym wycięciem tworzy asymetrię, która stanowi synonim nowoczesności.