Katarzyna Cichopek w modnej pepitce. Fani zachwyceni: Prawdziwa petarda

Katarzyna Cichopek w modnej pepitce

Katarzyna Cichopek postawiła w najnowszej stylizacji na pepitkę, która, jak widać, znów wraca do mody. Cały look skupiał się bowiem na czarno-białej kurtce-bomberce w drobną kratkę, do której aktorka dodała czarną "resztę". A w niej - dopasowana bluzka w prążkowany wzór z kwadratowym dekoltem oraz spodnie (a'la garniturowe) z szerokimi i długimi nogawkami. Wysoki stan świetnie podkreślił wąską talię i sylwetkę prezenterki.