Mówi o zarobkach po "Ślubie". "To nam przynosi największy dochód"

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par, które poznały się za sprawą programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś są nie tylko małżeństwem, ale także rodzicami trzyletniej Antosi. W ostatniej rozmowie z party.pl Łyczkowska zdradziła, z czego utrzymują się po udziale w show.

Agnieszkę Łyczkowską obserwuje w mediach społecznościowych ponad 200 tys osób. Podobnie jest z jej mężem, który na Instagramie zebrał 160 tys. obserwujących. Para nie ukrywa, że to właśnie platformy społecznościowe są jednym ze źródeł ich zarobków.

- Dużo osób mówiło, że jesteśmy słupami , ale umówmy się, teraz tak wygląda życie i bardzo wiele firm nie pcha pieniędzy w inny marketing, tylko właśnie w TikToka i Instagrama, Youtube, bo ludzie lubią oglądać, co się dzieje u ludzi - powiedziała Agnieszka Łyczakowska w rozmowie z party.pl.

Działalność w sieci to jednak nie jedyne zajęcie Agnieszki i Wojciecha. Oprócz prowadzenia profili w mediach społecznościowych, para zajmuje się również tzw. "live'ami sprzedażowymi", podczas których sprzedają ubrania dla kobiet i dzieci.

