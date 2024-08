Utrata dziewictwa? Już nie. Teraz młodzi mówią inaczej

Zebrane przez eksperta dane pokazują też, że 60 proc. nastolatków godzi się na inicjację z miłości. Dla pozostałych młodych pierwszy stosunek to m.in. zaspokojenie ciekawości, ale też... próba zaimponowania znajomym.

Katarzyna Banasiak-Marszałek tłumaczy "Newsweekowi", że osoby z pokolenia Z podchodzą inaczej do pierwszego stosunku, niż chociażby milenialsi.

