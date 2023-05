Mówiła, że uciekła z sekty. Właśnie mija 25 lat, odkąd całkowicie zmieniła swoje życie

W 1998 roku świat Renaty Dąbkowskiej wywrócił się niemal do góry nogami. To właśnie wtedy artystka podjęła decyzję o rozpoczęciu kariery solowej. Chwilę później powiedziała, że grupa Sixteen tworzyła sektę religijną, którą zarządzała żona jednego z członków zespołu. Właśnie mija 25 lat od jednej z najgłośniejszych afer w polskim show-biznesie.

Artystka zaznaczyła, że przed każdą próbą lub występem musieli odmawiać modlitwę. Gwiazda powiedziała także, że jej zdaniem żona lidera zespołu zarządzała grupą, eliminując przy tym wszelkie przeciwności stające na jej drodze. "Na Eurowizji powiedziała jednemu z moich przyjaciół, że kto się ze mną zetknie, ten umrze. Zatruła mi życie, przez nią musiałam wyrzucić całe swoje małżeństwo do kosza" - zdradziła w rozmowie z Marcinem Prokopem artystka.

Kobieta w tym samym czasie rozstała się także z mężem, który również tworzył Sixteen. Szybko okazało się jednak, że znalazł on pocieszenie w ramionach żony swojego zmarłego kolegi.

Szybko okazało się jednak, że sukces kobiety nie był na rękę członkom jej byłego zespołu. Wówczas oskarżali ją w mediach, że historię o sekcie stworzyła, by jedynie wywołać wokół swojej osoby szum medialny, który pomógł wypromować jej album.

A jak podtoczyły się losy zespołu Sixteen? Grupa zmieniła nazwę działając przez wiele lat jako Seventeen, jednak nie wydali żadnego hitu. Były mąż Dąbkowskiej za to postanowił poświęcić się Bogu.

