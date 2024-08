Mówili, że 5 dni. Sprawdziła, ile naprawdę trwa remont w programie

Czy remont w "Naszym nowym domu" rzeczywiście trwa tylko pięć dni? Elżbieta Romanowska rozwiała te wątpliwości. Gdy dołączyła do ekipy programu, sama była zaskoczona tempem prac.

Romanowska w rozmowie z shownews.pl wyznała niegdyś, że również zastanawiała się, czy to naprawdę tylko pięć dni i była bardzo zdziwiona, gdyż telewizja "działa według własnych zasad". Okazało się jednak, że to prawda, a ekipa pracuje na najwyższych obrotach, aby zdążyć.

Przez ostatnie tygodnie trwały zdjęcia do kolejnego sezonu, który zadebiutuje na antenie Polsatu już 12 września. Choć było ciepło i słonecznie, aura nie zawsze sprzyjała ekipie.

- Praca w takich temperaturach jest bardzo trudna. Mamy takie różnice, że rano jest słońce, a za chwilę ulewa i nie mówię tu o takim fajnym deszczyku, tylko po prostu jest to ogromna burza z piorunami, czasem z gradem wielkości piłeczek ping-pongowych. To wszystko powoduje, że potem trzeba albo nadrobić i przyspieszyć, albo trochę pozmieniać kolejność i być elastycznym przy planowaniu prac. Wiem, że to szczególnie dla ekipy, która pracuje na budowie non-stop, jest bardzo ciężkie - dodała Romanowska.