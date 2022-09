Must-have szafy każdej uczennicy. Te ubrania zawsze się sprawdzą

Pierwszy zestaw składa się z absolutnego must-have szafy każdej kobiety - dżinsowej minispódniczki i białej koszuli. To dość oczywiste połączenie ożywia i uwspółcześnia kamizelka w romby. Nadaje całości smaczku i sprawia, że ten ponadczasowy zestaw staje się modny. Kamizelki do tej pory były kojarzone głównie z modą męską (i to w tej nudnej odsłonie). Teraz mocno zaznaczają swoją obecność szczególnie w modzie młodzieżowej, nawiązując do stylu szkolnych mundurków. Poza tym, że są na czasie, są także praktyczne. Każda mama ucieszy się z tego, że jej córeczce jest ciepło i nie marznie.