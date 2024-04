"Myślą, że zmieniłam orientację". Zdradziła prawdziwy powód metamorfozy

Anna-Maria Sieklucka zasłynęła głośną rolą Laury w ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej "365 dni". Po czterech latach od premiery filmu aktorka otwiera się i wyznaje, co naprawdę sądzi o erotycznym filmie fabularnym. W wywiadzie dla "Wprost" rozprawia się z przeszłością i mówi, co skłoniło ją do radykalnej zmiany fryzury.