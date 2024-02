Polska aktorka zachwyciła w Mediolanie. Wycięcie "zrobiło robotę"

Anna Maria Sieklucka pojawiła się na tygodniu mody w Mediolanie. Aktorka znana z roli Laury w filmie "365 dni" często gości na modowych eventach, prezentując na sobie oryginalne stylizacje. Tym razem postawiła na długość mini, ulizaną fryzurę i połysk, czyli wszystko to, co wiedzie prym w aktualnych trendach, a przy tym wpisuje się w jej indywidualny styl .

Chociaż włoski styl znany jest z ekstrawagancji i kultu kobiecości, to Anna Maria Sieklucka postanowiła przełamać kobiecą bazę stylizacji marynarką w rozmiarze XL. Oversize na dobre zadomowił się w kobiecych szafach , a w formie marynarki niekiedy "robi" za okrycie wierzchnie, a nawet sukienkę. Aktorka wybrała czarny model pokryty subtelnym wzorem o nazwie pinstripes. Cieniutkie i pionowe paseczki w ostatnim czasie robią furorę. Z jednej strony wpisują się w klasyczny styl, a z drugiej - przemycają modowy pierwiastek.

Jej czarne ubranie rozświetlały srebrne dodatki. W tym mała torebka wysadzana cekinami i buty w srebrnym kolorze. Czółenka slingback , czyli modele z paseczkiem zakładanym na piętę, posiadały smukłą szpilkę, która nie przekraczała znośnej w użytkowaniu kilkucentymetrowej wysokości. Fryzura Anny Marii Siekluckiej była idealnym dopełnieniem całości. Gładką, ulizaną i z wypuszczonymi na twarz kosmetykami - będziemy powtarzać wiosną i latem non stop.

Przyszła "pod krawatem". Ale to buty Siekluckiej zagrały pierwsze skrzypce

