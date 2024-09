W Paryżu wyglądała obłędnie. Jej stylizacja to mistrzostwo

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Jej talent oraz charyzma przyciągają uwagę widzów od lat. Swoją karierę zaczynała na deskach teatru, co niewątpliwie wpłynęło na jej umiejętności aktorskie. Dziś ma za sobą wiele znakomitych ról, a każda z nich to gratka dla miłośników kina. Dla wielu jest prawdziwą ikoną, dlatego fani tak chętnie podążają także za jej wyborami modowymi.

Małgorzata Kożuchowska podbija Paryż w modnym płaszczu

Ostatnio aktorka pochwaliła się na Instagramie kilkoma kadrami z wyjazdu do Francji. Prezentowała się niezwykle stylowo. Całą uwagę skupił skórzany płaszcz w ultramodnym, czekoladowo-brązowym kolorze, w którym Małgorzata z dumą pozowała do zdjęć.

Małgorzata Kożuchowska w modnym, skórzanym płaszczu

Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej idealnie wpisała się w panującą, jesienną aurę. To czas ciepłych odcieni, a prym wiodą wszelkie odcienie brązów. Płaszcz w takim kolorze pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Jesienne odcienie w klasycznych stylizacjach sprawdzą się w praktycznie każdej sytuacji - od casualowych spotkań po bardziej formalne wyjścia.

Małgorzata Kożuchowska w modnym, skórzanym płaszczu

Elegancka moda nie lubi przepychu. To właśnie drobne akcenty potrafią nadać stylizacji odpowiedniego charakteru. Wybór klasycznego płaszcza i brak szaleństwa w doborze dodatków doskonale opisują określenie "mniej znaczy więcej". Minimalistyczny fason sprawił, że aktorka prezentowała się elegancko, ale i nowocześnie. Całość dopełniły złote kolczyki.

Małgorzata Kożuchowska w modnym, skórzanym płaszczu

Tej jesieni stawiamy na płaszcze

Płaszcz to niezwykle istotny element każdej jesiennej stylizacji. Odpowiedni model potrafi dodać nie tylko klasy, ale także podkreślić osobowość noszącej go osoby. Wybierając skórzany płaszcz, stawiamy na trwałość i elegancję. Taki materiał doskonale komponuje się z różnorodnymi dodatkami oraz ubraniami. Można go włożyć zarówno do sukienki, jak i jeansów czy spódnicy. Dzięki jego uniwersalności możemy tworzyć wiele modnych zestawień.

