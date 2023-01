Myślisz, że dobrze przyklejasz plaster? Lepiej sprawdź ten trik

Jak przykleić plaster?

Każdy z nas doskonale wie, jak wygląda najzwyklejszy plaster. Najczęściej przyklejamy go w całości, odrywając tylko białe, papierowe części - tak, aby dostać się do tych "klejących", dzięki którym plaster utrzyma się w danym miejscu na skórze. Przejdźmy więc do błędu, który pewnie wszyscy popełniamy. Robimy go już w pierwszych krokach.