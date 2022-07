Jak sprawić, żeby odklejanie plastrów nie bolało dziecka?

Wakacje to okres, w którym prawie każde dziecko, niezależnie od wieku, zamienia się w małego, często nieostrożnego poszukiwacza przygód. Nie trzeba do tego wesołego miasteczka, wystarczy jeden nieuważny krok i… problem gotowy! Poobklejane plastrami łokcie i kolana to znany nam wszystkim widok - również z naszego dzieciństwa. Mowa nie tylko o najbardziej popularnych w kontekście stłuczeń plastrach włókninowych czy wodoodpornych, ale także opatrunkach samoprzylepnych, taśmach mocujących czy przylepcach stosowanych przy schorzeniach dermatologicznych. Każdy z nich powinien mocno trzymać się skóry, co oznacza niemały problem w momencie jego odklejania. Im młodsze dziecko, tym problem staje się większy.