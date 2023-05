Na dobry styl nigdy nie jest zbyt wcześnie!

Swoboda, luz i kolorowe nadruki – tak w skrócie można opisać ready to wear nastolatków. W budowaniu wizerunku są bardzo kreatywni i nie boją się odważnych połączeń. Dawniej style nastolatków były inspirowane teledyskami albo filmami Hollywood. Ochoczo podglądaliśmy cekinowe outfity Paris Hilton i motylkowe bluzki Mariah Carey. Chcieliśmy też nosić te same srebrne krzyże z cyrkoniami co Madonna i Lindsay Lohan w filmie z Jane Fondą. Dziś młodzi czerpią wzorce głównie z Instagrama i Tik-Toka. Większość nastoletnich fashionistek chętnie spędza czas z przyjaciółmi, a codzienne aktywności zachęcają do poszukiwania swobodnych ubrań. Z dodatkami jest odwrotnie – to świetne pole do eksperymentowania i szukania tego, co wyróżni nas z tłumu.