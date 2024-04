Przyszła w mini w kwiaty. Na stopy wsunęła "niewidzialne" buty

Jak co roku, OmenaArt Foundation zebrała wyjątkowe dzieła, które już 8 czerwca trafią na Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY 2024 . Teraz można je oglądać w Oranżerii Pałacu w Wilanowie. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w czwartek (25 kwietnia) i ściągnęło plejadę gwiazd.

Maksymalnie prosty dół został skomponowany z nieco ekstrawagancką górą, która wyróżniała się długimi rękawami z bufkami na ramionach, a także półgolfem i zdobnymi guziczkami. To przede wszystkim dzięki bufiastym rękawom kreacja zyskała niebanalny, a nawet nieco dramaturgiczny sznyt.

