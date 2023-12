Na event włożyła prześwitującą bluzkę. Ale płaszcz był pomyłką

Płaszcz powinien zostać w domu

Mariola Bojarska-Ferenc postanowiła przełamać czarny total look za pomocą płaszcza w intensywnie różowym odcieniu. Okrycie w stylu Barbie całkowicie gryzło się z resztą stylizacji o drapieżnym charakterze. Jak to się mówi: ni przypiął, ni przyłatał. Na szczęście gimnastyczka szybko pozbyła się tego przesłodzonego elementu garderoby. Jeśli chciała dodać kolorystyczny akcent do tego monochromatycznego outfitu, mogła np. zdecydować się na czerwoną torebkę.