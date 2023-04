Ćwiczy w takim stroju. Bojarska-Ferenc to wzór dla 50-latek?

Widok 50-latek na siłowniach, zajęciach jogi w parku czy warsztatach tanecznych nikogo już nie dziwi. Nawet więcej: często to starsze użytkowniczki najbardziej motywują innych i cechują się największym samozaparciem. A liczy się nie tylko zapał, ale też… strój, który pozwoli swobodnie wykonywać ćwiczenia, ale też zachęci do tego, żeby w ogóle wybrać się na trening czy nawet poruszać się we własnym ogródku. Jeśli chcesz pójść w ślady aktywnych kobiet, ale nie wiesz, w czym ćwiczyć, żeby było wygodnie i ładnie, zainspiruj się znanymi Polkami – w tym wspomnianą już przez nas Bojarską-Ferenc.