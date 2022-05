Na Krymie przestaną uczyć języka angielskiego. "Dlaczego uczyć czegoś, co nie jest potrzebne?"

- Nauka języków to dla mnie kontrowersyjna sprawa, bardzo dwuznaczna: dlaczego mamy ślepo podążać ścieżką języka angielskiego? Dlaczego uczyć czegoś, co nie jest potrzebne, jeśli ktoś nigdy nie pojedzie do Londynu? - tak Konstantinow podważał w rozmowie z TASS zasadność nauki języka angielskiego.