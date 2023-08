Na scenę w Sopocie weszła w złotej kreacji. Absolutnie zachwyciła

Nie każda wybrałaby takie buty

Kreacja wybrana przez gwiazdę TVN zwracała także uwagę ze względu na imponujący tren. Widzowie oglądający Top of the Top Sopot Festival mogli zauważyć, że Olivier Janiak dzielnie pomagał na scenie swojej współprowadzącej go okiełznać. Jeśli chodzi o dodatki, to wzrok przykuwa przede wszystkim masywna, złota bransoleta. Warto wiedzieć, że biżuteria XXL jest obecnie w modzie.