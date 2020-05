Na tak mocny polski thriller czekali czytelnicy

Mimo rosnącego zainteresowania tym gatunkiem o dobry thriller coraz trudniej. To, co jeszcze niedawno budziło niepokój czytelników dziś budzi jedynie obojętność. "Bliżej niż myślisz” wnosi mocny powiew świeżości. Znajdziemy tu wszystko, czego oczekujemy od świetnego thrillera psychologicznego. Powieść Ewy Przydrygi trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony i długo nie pozwala o sobie zapomnieć.

"Bliżej niż myślisz" to wypełniony napięciem i silnymi emocjami thriller psychologiczny. Jest to również opowieść o godzeniu się z przeszłością, o przemocy zamkniętej w czterech ścianach, o zemście oraz zbrodni (nie)doskonałej. Pierwsi recenzenci są zgodni: po tę książkę warto sięgnąć! "Bliżej niż myślisz” to prawdziwa gratka dla fanów mrocznych klimatów. Nareszcie doczekałam się rasowego przedstawiciela mojego ukochanego gatunku Przepadniecie! – pisze Małgorzata Tinc, recenzentka thrillerów znana użytkowników social media lepiej jako Lady Margot. "Bliżej niż myślisz” to tajemnicza powieść, którą czyta się z niepewnością i niepokojem. Przydryga zadbała o to, aby utrzymać ten klimat do końca historii – dodaje Paula Sieczko, znana bookstagramerka prowadząca poczytnego bloga Rude Recenzuje.