Nagie piersi kobiet w kampanii sportowej marki. Internauci podzieleni

Internauci podzieleni

Zdania na tak i nie można by określić teraz wynikiem 50/50. W komentarzach na profilu Adidasa na Twitterze, gdzie podzielono się zdjęciami z kampanii, zebrano na ten temat setki opinii. W nich słowa, że z jednej strony to świetnie, że marka angażuje się w pomoc w akceptowaniu siebie i swojego ciała. Z drugiej natomiast, że takie zdjęcia nie powinny trafiać do sieci, a być widokiem prywatnym.