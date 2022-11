Nagranie z płaczącym księdzem obiegło sieć. Oto prawda o jego kulisach

Wreszcie, po ponad dwóch latach, do kapłana dotarli dziennikarze portalu Aleteia. By nakreślić kontekst zdarzenia z 2020 roku, ksiądz Caro wrócił do swojego doświadczenia z dzieciństwa, kiedy to właśnie w trakcie konsekracji "mógł zobaczyć bardzo intensywne światło pochodzące z hostii, kiedy ta była podnoszona przez kapłana". Jak twierdzi, to doświadczenie mocno go naznaczyło i zadecydowało o wyborze kapłańskiej drogi.