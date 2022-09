Jest księdzem. Ma żonę i troje dzieci

Żonaty ksiądz w Kościele katolickim

- Gdy ktoś mówi, że należy do Kościoła katolickiego, to na ogół ma na myśli tradycję rzymskokatolicką. Ale to niepełna prawda, bo my, grekokatolicy, również należymy do Kościoła katolickiego. Z tą różnicą, że m.in. możemy zakładać rodziny. Przy czym ważne jest zachowanie kolejności - najpierw wstępujemy w związek małżeński, a dopiero później przyjmujemy święcenia - tłumaczy duchowny.