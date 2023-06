Nagrody Romance TV Award 2023 przyznane! Kto pojawił się na uroczystej gali?

Od 6 lat Romance TV organizuje konkurs Romance TV Award, którego celem jest wyróżnienie i docenienie rodzimych hoteli i restauracji, gdzie goście mogą spędzić wyjątkowe chwile takie jak rocznice, śluby, weekendy we dwoje czy romantyczne wieczory. Do finału zakwalifikowało się w tym roku rekordowo blisko 50 obiektów. To spośród nich Jury pod przewodnictwem ambasadora stacji Daniela QCZAJ’a oraz widzowie i internauci wyłonili zwycięzców w pięciu kategoriach.