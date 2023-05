Najciekawsze fascynatory royalsów. Nie można oderwać od nich wzroku

Ślub Kate Middleton i Williama przypieczętował rozpoczęcie nowej ery brytyjskiej monarchii. W trakcie tego wydarzenia księżniczka Beatrycze ozdobiła swoją głowę fascynatorem, który był szeroko komentowany na całym świecie i to niestety, niezbyt pochlebnie. Dziennikarze obwołali go "najpaskudniejszym" kapeluszem w historii monarchii. Zaprojektował go Phillip Treacy, znany londyński modysta. Mimo kontrowersji ten fascynator zdziałał wiele dobrego, bowiem został on wylicytowany za niebagatelną sumę, 370 000 funtów, które przekazane zostały na rzecz UNICEF-u i organizacji Children in Crisis.